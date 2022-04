Cher(e) confrère,



A ce jour, plus de 250 agences, indépendantes et franchisées, utilisent les prestations DYNATEL.



DYNATEL, société de prospection spécialisée dans le secteur de l’immobilier, favorise la croissance et le dynamisme de votre activité et de vos résultats.



L’objectif de ce premier contact est de vous donner la possibilité de découvrir notre prestation avant vos concurrents (nos partenariats sont exclusifs).



N’hésitez pas à me contacter au 06.74.48.41.41 si vous souhaitez recevoir plus d’informations*.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les plus sincères.



Nora DJERMANI

@ : nora-djermani@dynatel.fr



Mes compétences :

dynamique