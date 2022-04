Nora ESNAULT

J'ai co-fondé Activ'Couture, un atelier-boutique unique qui réuni sur 70 m² à Paris 9e, des cours de couture, de customisation et de modélisme pour tous les niveaux, de la location de machines à coudre et de surjeteuses sur place, ainsi qu'une mercerie créative et sa librairie spécialisée dans le loisir du fil.



Je suis également la fondatrice du Prix de l'Entrepreneuse, distinction destinée aux créatrices d'entreprises.



