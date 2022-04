L'intérêt de ma formation pour les sciences juridiques et le désir d'enrichir mes connaissances dans un milieu professionnel m'ont amenée à exercer des fonctions d'assistante de justice au sein du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand et de juriste au sein de l'association UFC QUE CHOISIR , de l'Association Tutélaire Nord Auvergne et dernièrement auprès de Groupama Grand Est. Cependant, je souhaite m'ouvrir à d'autres opportunités, que ce soit en entreprise, en cabinet ou dans d'autres établissements.



J’ai pu développer mes compétences dans le domaine du conseil, de la négociation et du règlement des litiges.



Ces différentes expériences m’ont conférée une grande adaptabilité. Très motivée, autonome, forte d’une capacité d’analyse et de qualités rédactionnelles, ayant le sens de l’organisation et du travail en équipe, je crois pouvoir apporter toute la disponibilité, la rigueur et la réactivité indispensable à un poste de juriste.



j'ai un désir très profond de réussir professionnellement, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu'au plan professionnel.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Droit pénal

Droit des affaires

Droit

Droit des contrats