Nora GHARIB

Actuellement étudiante en BTS Ventes et Productions Touristiques, je souhaite pour l'année prochaine, évoluer au sein d'une entreprise touristique.

Au cours de ma formation j'ai pu pratiquer la vente et la relation client que je maitrise bien aujourd'hui, j'ai aussi effectué un stage en production de voyages afin de compléter mes compétences.

J'ai donc bénéficié d'une formation très complète.

Au delà de l'aspect scolaire, j'aime le challenge que représentent la fabrication et la vente de produits touristiques. La négociation avec les fournisseurs prestataires de services et la relation clients sont les deux facettes de ces métiers qui m'ont attirées en premier et qui continuent aujourd'hui à me passionner.



Mes compétences :

Relation client

Vente

Excel

Négociation

Word/Works

GDS amadeus