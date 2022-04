Nora GUATEL

Bonjour,



Je suis Recruteuse et j'accompagne mes clients dans la recherche de Cadres Middle et Top management. J'ai 10 ans d'expérience en Recrutement au sein de Cabinets de Conseil et suis freelance depuis 2019.



+Pour me contacter+

trackingtalent@hotmail.com

0675413038

Pour fixer directement un rdv téléphonique, c'est par ici https://calendly.com/noraguatel/conseil



+Mes compétences+

Mes domaines d'intervention : Industrie, Conseil, Télécom, ESN, Start-Up.

Exemples de profils recrutés : Account Manager, Business Developer (Bizdev), Service Delivery Manager (SDM), DSI, RRH, Comptables et Contrôleurs de gestion, Consultant SI, Développeurs, Responsable QSE, Chefs de Projets, Recruteurs, Chargés de Communication.



+Ma méthode de travail+

Ecoute, éthique, transparence, efficacité et suivi.

J'ai un profil Recruteur/Sourceur.

J'assure l'ensemble du processus de Recrutement (prise de besoin, annonces, recherche de candidats et traitement des candidatures, préqualifications téléphoniques, test en anglais quand nécessaire, entretien et prise de références, compte-rendu et finalisation du process de sélection).

Je suis là pour vous trouver LA bonne personne et vous faire gagner du temps, plus j'ai d'informations, mieux je travaille:)

Pour recruter, je crois à la combinaison idéale + + +



+Quelques mots sur moi+

Je recrute pour des clients issus de tous horizons, tous secteurs, en France, en Europe et au Canada.

J'associe des techniques de chasse "à l'ancienne" et de sourcing (extractions de données, investigations) via le web et les réseaux sociaux pour trouver les profils particulièrement pénuriques.

J'aime mon métier et j'aime la variété, j'ai donc choisi de rester généraliste :)

J'adore apprendre, je saute sur chaque nouvelle occasion de me former, notamment sur le sourcing.



+Mes alias+

Recruteur, Talent Acquisition, Chasseur de têtes, Sourceur, Recruiter, Headhunter, Recruitment, Recruter, Recrutement. Acquisition de Talents, Candidate Whisperer :)



A très vite,