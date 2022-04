Nora LIFERKI

Mon parcours professionnel m’a amenée à travailler sur différents programmes architecturaux tels que logements collectifs et individuels, ERP scolaires, culturels et tertiaires. Mes compétences ont ainsi été mises à contribution sur plusieurs phases de projet, notamment esquisse, concours, PC, APD et PRO. Par ailleurs, le master “Aedification, Villes, Territoires” m’a permis de diversifier mes capacités et d’acquérir les outils nécessaires à l’aménagement du territoire.



Dynamique, autonome et rigoureuse, j’ai le sens du contact et des responsabilités. Ma disponibilité, associée à de bonnes connaissances des outils informatiques seront, je l’espère, des qualités décisives à vos yeux.



Mes compétences :

Photoshop

Autocad

In design

V RAY

Sketch up

Microsoft office

Illustrator