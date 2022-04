Diplômée d'une licence en communication et marketing, je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans ces domaines.



Organisée, sociable et autonome, je souhaite apporter à une entreprise toutes mes connaissances théoriques assimilées lors de mes études, mais également pratiques, acquises grâce à différentes expériences professionnelles. En effet, j'ai eu l'opportunité de travailler sur divers projets de communication (communication interne, externe et évènementielle).



Je serais ravie de vous donner plus de détails sur mes expériences lors d’un entretien.



Nora Menouar



Mes compétences :

Management

Étude de marché

Publicité

Marketing

Gestion de projet

Informatique

Stratégie de communication

Commerce

Veille concurrentielle

Vente

Benchmarking

PAO

Communication

Design