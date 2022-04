Nora MIKARIC

Je suis télé conseillère vente à la MACIF depuis maintenant 10 ans. Je possède un parcours professionnel riche de diverses expériences. Après avoir obtenu mon BAC technologique (techniques administratives) précédé d'un BEP communication administrative et secrétariat , je décide de m'orienter vers un DEUG en Médiation Culturelle et Communication en 1996. J'interromps mon parcours universitaire pour des raisons personnelles et je fais le choix d’intégrer le monde du travail en exerçant différents emplois : Hôtesse d'accueil, agent de fabrication, conseillère commerciale, intérimaire sur le poste de secrétaire, assistante d’agence et finalement conseillère à la MACIF.



J'ai eu l'occasion de mettre en place des actions de formation au sein d'AUCHAN.

Ces formations étaient destinées aux nouveaux salariés.



Mes compétences :

Bon relationnel

dynamique

Polyvalence

