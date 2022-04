Nora MOUDURIER

Je m'appelle Nora et je suis assistante depuis voyons voir... quelques années. Un parcours résolument tracé dans l’industrie pharmaceutique m’a permis d’acquérir une expérience significative d’assistante auprès de différents services dans l'industrie pharmaceutiques et les biotechnologies.

Très curieuse, attirée par le challenge et l’apprentissage de nouvelles choses, j’ai approfondi mes connaissances par un parcours très riche qui a débuté dans l’administration des ventes, puis dans le service information et documentation scientifique, puis dans le service affaires réglementaires, le service affaires médicales et enfin la pharmacovigilance.

Le point commun entre tout cela ? Un goût certain pour le service, les relations et les échanges mais aussi l’autonomie. S'il fallait me décrire en quelques mots, cela serait « toujours de bonne humeur et quelqu’un sur qui on peut compter ».



Mes compétences :

Affaires médicales

Assistante commerciale

Assistante Formation

Assistante marketing

Commerciale

Formation

Information Médicale

Marketing

Pharmacovigilance