Nora RICHARD

Après 2 années passées dans la création d'une nouvelle activité dans un petit port de pêche, je suis retournée dans l'activité qui me passionne "la logistique industrielle". Zodiac Aerospace est une très belle industrie aéronautique qui allie fiabilité et respect des exigences clients. Les valeurs de l'entreprise sont principalement la sécurité et l'humilité, c'est ce qui à mon sens l'humilité est une des qualités les plus importantes dans le cadre personnel et professionnel.

J'ai la chance de découvrir le monde de l'aéronautique qui est un domaine de passionnés et en permanence en recherche des performances industrielles à des fins de satisfaction clients.



Mes compétences :

BASIC