Nora SZABO-BROGARD

Riche d'expériences professionnelles variées, dans l'industrie et les services, dans des groupes d'envergure internationale et des petites structures - ou encore à l'occasion de création d'entreprises - à des postes de direction générale, ressources humaines et juridique,



Le constat étant fait que la réussite des entreprises passe bien souvent par le bien-être des Collaborateurs qui y travaillent,



ZENCO a été créé pour répondre à ce besoin de bien-être et de reconnaissance dans l'entreprise : massages bien-être, soins esthétiques, sophrologie, coaching sportif, "team building" etc ...



Mes compétences :

Relaxation

Voyages

Bien être

Coaching professionnel

Nutrition diéteitique - ateliers culinaires

Yoga du rire

Massages bien-être

Solutions bien-être clefs en main

Relooking & conseil

Esthétique et coiffure