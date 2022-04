Nora TAALANE

" IL N'Y A QUE DANS LE DICTIONNAIRE QUE RÉUSSITE VIENT AVANT TRAVAIL ".

Au cours de ma formation supérieure, je me suis orientée vers une carrière dans les ressources humaines.

J'ai de l'expérience en recrutement (filière finance, gestion des administrations, comptabilité, informatique et telecom), mais aussi en communication RH et en gestion du personnel.



Mon expérience précédente dans le recrutement a été très formatrice, m'a permis de perfectionner mon relationnel ainsi que mon sens de l'analyse. Travailler dans le recrutement permet d'acquérir de la réactivité, une capacité d'analyse rapide, ainsi que des aptitudes dans la perception de l'autre, autant d'atouts qui me paraissent essentiels au cours d'une carrière en RH.



Les activités éventuelles:

- Savoir entretenir des relations avec des fournisseurs : relations presse (pour la rédaction d'annonces en cabinet), régie publicitaire, écoles, associations d'anciens élèves, etc.

- Alimenter et gérer une candidathèque en participant à des salons et des forums de recrutement.

- Faire passer des entretiens de mobilité interne.

Le contenu de la mission du chargé de recrutement varie selon la taille de l'entreprise et le secteur d'activité dans lequel il exerce, ayant passé par tout type d’organisations, les principales missions que j’ai eu :

En cabinet :

Gestion du contexte organisationnel et économique de l'entreprise cliente / Assurer la bonne compréhension du besoin et valide le descriptif de poste / Gèrer la première sélection, présenter les candidats et effectuer un débriefing des entretiens aux clients

En entreprise :

En relation avec la direction (DRH ou directeur) et les autres chargés de recrutement/ Collaboration avec les responsables des services dans lesquels les postes sont à pourvoir / Mise en place des descriptions du poste, la rédaction de l'annonce, la recherche de CV, la passation des tests standardisés et au tri des CV reçus...



Mes compétences :

Management

Marketing Opérationel

Marketing

Ressources Humaines

La GRC : Gestion Relation Client

Communication & Langues

Entrepreuneuriart Social

Leadership

Recrutement

Formation et Coaching