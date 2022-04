Nora TOUIL-KOURRINI

Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, je vous propose de mettre à disposition de votre entreprise mes compétences.

Je vous apporte ainsi tout le savoir faire dont vous aurez besoin pour la conception, la mise en place, la gestion et l'animation d'un système de management de la qualité :



v Environnement professionnel : Sensibilisation au management de la qualité et qualité totale, analyse systémique et diagnostic,

v Normes ISO 9001 version 2008 : Démarches de certification,

v Audit qualité et audit systèmes intégrés,

v Système de management environnement sécurité : Norme ISO 14001, Référentiels OHSAS 18001, évaluation des risques professionnels,

v Maîtrise de la qualité : Résolution de problèmes, amélioration du système de management de la qualité,

v Animation de la qualité : animation de groupes de travail, conduite de réunion et de projet, gestion des conflits et accompagnement au changement.