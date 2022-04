Nora VANDEVELDE

Femme active, toujours a la recherche de nouveaux challenges, discrète et autonome.



Autodidacte, j'ai exercé plusieurs métiers, j'ai débuté dans la vie active comme simple vendeuse, en passant par agent d'entretien, agent de production, serveuse ...



En 1995, j’ai commencée un parcours administrative comme simple agent administrative, au fil des année j'ai évoluée avec l’expérience, j'ai validé cette expérience par une licence en ressources humaines



En 2008, j'ai changée d'orientation professionnelle, je me suis lancé dans le bien être.

Après plusieurs formations et de l’expérience en institut, j'ai créer mon entreprise comme esthéticienne à domicile.



En parallèle, je suis aussi Apporteur d'Affaire dans l'esthétique à domicile, mon rôle consiste à mettre en lien des particuliers qui ont envie d'avancer dans leurs carrières avec des professionnels du bien-être avec qui j'ai établi des partenariats selon un cahiers des charges strict.



Il m'arrive d'organiser des événements (mariages, anniversaires...).





Mes compétences :

Soins esthétiques