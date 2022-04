Norah ABISSI/KAFANDO

Je suis une jeune cadre africaine évoluant dans le conseil en gestion des ressources humaines. Depuis le début de cette année 2014, je suis responsable des recrutements, de la formation et du développement des ressources humaines de Nestlé SAVANNA (Mali, Niger, Burkina Faso, Togo-Bénin).

Je suis une femme pétillante, aimant le contact avec les autres et curieuse. J'aime beaucoup le thème de la concialtion travail-famille: je suis convaincue qu'en tant que femme africaine, je n'ai pas à choisir entre vie professionnelle et vie de famille: l'épanouissement est possible dans les secteurs. Le secret se trouve dans l'organisation personnelle et l'équilibre.