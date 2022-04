Mon profil complet: https://fr.linkedin.com/in/noran-cuny-bourahla-20957830

Mon objectif :

Élaborer, Piloter et Animer vos projets de développements et Garantir leurs succès.

Avec l’aide de :

Mon expérience significative de plus de 20 ans du management des équipes et du développement commercial, mon expertise de l’environnement industriel, et de la diversité de ses métiers.

Mes formations ont jalonné cette carrière afin d'en assurer son efficience.





Mes compétences :

Qualités de négociatrice

Autonome et persévérant

Facilité relationnelle et esprit d'équipe

Qualités d'écoute et d'adaptation

Capacité décisionnelle

Performances commerciales

Fiable

Organisée