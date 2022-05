Nicolas HERNANDEZ

En charge des acquisitions de biens et services de 49 Sites industriels dans 7 entités et 2 grands métiers du Groupe SODIAAL. (Fromage et Poudre)





COMPETENCES PROFESSIONNELLES:



- Achats ingrédients ( Matières grasses végétales, ingrédients laitiers, sucre, arômes, amidon)



- Achats produits chimiques (Soude, Acide nitrique, Produits élaborés)



- Achats Frais Généraux (Intérim, LLD ,LCD, voyage et déplacement ,téléphonie ,Prestation Nettoyage, Produits de Laboratoire),



- Achats Maintenance (Pièces détachées, Lubrifiants ,matériel de manutention),



- Achats emballages (Carton, Big-Bag, sacs Kraft, film plastique),



- Achats Energies (Gaz, Electricité, air comprimé, gaz neutre)



Mes compétences :

Agroalimentaire

Négociation

Achats

Gestion de projet

Stratégie

Accompagnement au changement