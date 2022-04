MES FORMATIONS DIVERSES:

*** Animation commerciale avec Mr Jean Patard, artiste lyrique de réputation internationale (Il fut la doublure officielle du chanteur George Guétary), ainsi qu'un animateur radio apprécié, créateur d'un concept original: "Les Vitrines Animées" (Secteur: Grands magasins de luxe parisiens)

*** Formation musicale: Conservatoire de la Roche-sur-Yon, cours particuliers guitare et basse avec Mr Roger Terrien, musicien de studios à Paris, chef d'orchestre, guitariste attitré de la chanteuse Dalida et autres divers artistes.

*** Formation technique vocale et interprétation: Mr Raymond Jeannot, auteur-compositeur, directeur artistique et producteur du groupe "la bande à Basile".

*** Formation littéraire (Trois années): Cours par correspondance à l' École ABC (Paris).

*** Centres d'intérêts: Philosophie, poésie, chanson française, solidarité humaniste, œnologie. (......) *** Parcours professionnel: Guitariste d'orchestres: bals divers, et galas de variétés, responsable (Mandaté SACEM) d'orchestre d'animation de soirées et galas, formation variétés-danse 9 éléments "Claudie Laure".

*** Organisations évènementielles (Loire atlantique). Création et management d'un groupe musical attractif style "sixties" "Norbert Armanjac and Co" (Toulouse).

*** Animations musicales diverses et animations commerciales publicitaires en région parisienne depuis 1986 à aujourd'hui.

*** Création et direction d'un atelier "Chanson française" (Centre culturel de Clamart-1991/92)

*** Consultation de mon site pour références, témoignages:http://www.armanjacanimation.vpweb.fr/



Mes compétences :

Animation commerciale

Animation