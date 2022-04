Norbert BELON

Ingénieur de formation, je porte un intérêt tout particulier à l'acquisition de nouvelles compétences techniques, relationnelles et de projet afin de les mettre en application au service de mon employeur.

Au fil de mes expériences professionnelles j'ai ainsi ajouté à mon bagage technique initial des compétences en coordination de projet ainsi qu'en management de terrain.

J'apprécie la remise en question inhérente à chaque nouvelle mission ainsi que l'adaptation à un nouveau cadre de travail, que ce soit dans le secteur privé ou public. C'est pourquoi j'ai choisi de me réorienter dans le domaine de la gestion des déchets en 2010, puis par la suite de passer et réussir le concours d'ingénieur territorial, spécialité prévention des risques, option déchets et assainissement afin de travailler à terme pour une collectivité territoriale en tant que responsable de la collecte ou du traitement des déchets.

Mobile et amateur de voyages j'ai renforcé mes compétences techniques en suivant des formations à distance dans les domaines de l'assainissement et de l'éolien. En 2015 j'ai continué dans cette démarche en suivant deux formations en production et traitement de l'eau potable, ainsi qu'en management pour l'ingénieur, puis actuellement en hydrogéologie et hydrochimie. Je complète également mes connaissances en me documentant sur la prévention des risques (professionnels, psycho-sociaux...) ainsi que sur d'autres thématiques (santé publique, comptabilité, management, environnement) par l'intermédiaire de plusieurs MOOCs.



