Norbert BONNAUD

Au cours de mon expérience, j’ai pu acquérir des méthodes de travail et d’auto formation qui me permettent de répondre au mieux aux exigences d’une entreprise pluri disciplinaire. J’utilise principalement les solutions Collaboratives sous Office 365, mes compétences logiciels Microsoft, des méthodes d’architecture logiciel et d’ergonomie pour répondre aux demandes spécifiques des clients tout en assurant une veille technologie. Grâce aux retours client et les diverses formations, j’ai pu développer le relationnel humain et améliorer mes compétences linguistiques orales.



Mes compétences :

SQL

C

PHP

C++

HTML

C#

.NET

Microsoft Office SharePoint

Windows PowerShell

Microsoft Exchange