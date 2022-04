Norbert BUCHONNET

C'est de mes expériences pratiques au chai et au vignoble qu'est née ma volonté de devenir œnologue. C'est alors une succession de formations adulte pour accéder jusqu'à la faculté d'Œnologie de Bordeaux d'où je sors en 1994 avec mention.



D'abord quelques missions ponctuelles en France et à l'étranger que j'ai pu remplir avec succès grâce à mon sens pratique allié à mes facultés d'adaptation. Puis vinrent des responsabilités plus assises: gestion de production, sélection et achat de vins, installation d'une unité de production.



Fort de ces expériences quelques peu industrielles j'ai voulu vivre à nouveau ce qui me tient à cœur: produire du vin. J'ai alors rejoins une propriété de grande renommée située au Portugal. Un cadre idéal fait de techniques modernes, d'échanges et de passion.



Aujourd'hui, de retour en Languedoc j'accompagne des vignerons partenaires dans les différentes étapes de la production en Agro-bio, culture raisonnée ou encore en "conventionnel".



Cette nouvelle étape est pour moi une véritable synthèse entre le pragmatisme du Nouveau Monde, ses vins opulents et charmeurs et l'œnologie traditionnelle aux nuances subtiles et oh combien précises.



C'est cette richesse faite de compétences et de passion que je me propose de vous apporter pour façonner votre vin.





Mes compétences :

D�gustation

Oenologie

Viticulture