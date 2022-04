Norbert CARIOU

Je posséde de par mon parcours et mon expérience une certaine expertise dans la logistique opérationnelle et en particulier dans les acheminements multimodaux,

Mais aussi dans les domaines suivant:

• Gestion des crises

• Management équipes pluridisciplinaires

• Pilote de projets complexes

• Logistique intégrée

• Conduite du changement



My carrier pathway in production logistics and logistic support allow me to develop some kind of skills like:

• multi-modal routing

• Complex project

• Problem Solving

• Multidisciplinary management

• Change management

• Logistis integrated



Mi carera y expériencia de la logistica operativo me da una conocimientos especializados en los transpotes multimodal y tambien en los ambitos:



• Gestion de crisis

• Conducta del cambio

• Gestion pluridisciplinaria

• logística integrada.

• proyecto complejo



Mes compétences :

Management opérationnel

Planification de projet

Sécurité

Analyse des besoins

Gestion des ressources

Gestion de flux

Veille scientifique

Aisance relationelle

Recueil des besoins

Animation d'équipe

Logistique

Conduite de projet

Expatriation

Lean supply chain

Cartographie des risques

Amélioration de process

Management de la qualité

Reverse engineering

5S

Stratégie d'entreprise

Veille stratégique

Analyse stratégique

Gestion de processus

Key account management

Cartographie des processus

Business Process Management

Transport ferroviaire

Lean management

Transport international

Chaine logistique

Management de transition

Logistique industrielle

Gestion des stocks et entreposage

RFID

Supply Chain

Continuous Improvement

Risk Analysis

Government Departments

Crisis Management

Project Management