Norbert CELLIER

25 ans d'expérience dans l'industrie du multimédia et des loisirs interactifs dont 6 en tant que chef d'établissement d'enseignement supérieur en Inde



Chef de projet, Directeur Technique et Directeur de Production pour le groupe INFOGRAMES/ATARI de 1991 à 2001. Cofondateur des sociétés ELEKTROGAMES et INTERACTIVE SERIES NETWORK. Directeur de production WIDESCREEN GAMES. Directeur RUBIKA SUPINFOGAME INDIA



Mes compétences :

Jeux vidéo

Serious Gaming

Agile Development

Robotique

Création de site web

Photographie