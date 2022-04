Dominique VOEGELE

J'ai été Concepteur-Développeur Informatique et Développeur Web à la Santé au Travail 72 pendant environs 18 mois (Php et Java JEE) et je suis désormais Consultant chez Umanis, en mission chez MMA.



Auparavant Senior Sound Designer/ Intégrateur Sonore / Compositeur dans le domaine des jeux vidéo, mes outils favoris étaient Wwise, Soundforge, Vegas, WaveLab, Cubase, ProTools, Reason, Reaktor, ...



Mes compétences :

Perforce

Unreal Editor

Java EE

Java

JavaScript

C++

Node.js

Bootstrap

JQuery

HTML 5

CSS 3

NetBeans

Eclipse

Php