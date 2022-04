Norbert CHASSAING

Comptabilité

.Contrôle et gestion des factures tiers.

.Supervision des écritures comptables (banque, OD, caisse, paie, immobilisations)

.Ecritures de bilan, révision des comptes et préparation de la liasse fiscale

.Détermination des coûts de revient et réalisation des inventaires

.Déclarations fiscales et sociales (Assedic, Urssaf, Tva, DEB, TP,TF)

.Elaboration des budgets comptables et financiers

.Mise en place de la comptabilité analytique et gestion des coûts



Ressources Humaines

.Etablissement et contrôle des bulletins de paie (40 salariés)

.Suivi et mise à jour des dossiers individuels des salariés (CP, RTT, Heures Supplémentaires, absences maladie, contrats de travail)

.Suivi et application de la législation sociale

.Déclarations dues aux opérations de gestion du personnel (retraites, DADS-U….)



Reporting groupe

.Situations mensuelles et trimestrielles

.Consolidation filiales du groupe

.Prévisionnel trésorerie et suivi financier



Management

.Encadrement du service administratif (3/4 personnes)

.Assistance du directeur dans la gestion administrative de la société

.Négociation des contrats de maintenance