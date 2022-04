Norbert CROZIER

- Accompagnement dans la gestion de programme de développement touristique et de procédures publiques territoriales



- Réalisation d'expertises, d'études et de stratégies touristiques et culturels



- Développement du tourisme créatif en lien avec le design et l'innovation.



- Conception production d'événementiels en association avec Daniel Charpentier Production



- Conception et commercialisation d'objets culturels et dérivés haut de gamme.



Compétences:



Gestion de projet

Coordination générale

Définition de concept de destination touristique

Formalisation de dossier de financement public

Droit et propriété intellectuelle

Montage d'appels d'offres

Interface créatifs / industriels/ commanditaires

Economie du tourisme et de la culture

International



Mes compétences :

économie

Propriété intellectuelle