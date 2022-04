Norbert DAMIANO

Après mes études d'info-com. j'ai intégré (dès le stage de fin d'études...) la société CHAPô, agence de communication et conseil sur Grenoble. J'y suis resté 5 ans, atteignant ainsi le statut de "chef de projet junior" à 24ans: gestion d'une dizaine de dossier, relation clients, et petite équipe en développement...

Suite à ce premier chapitre, j'ai pris une voie plus personnel pour me tester le temps d'un break: statut d'indépendant - 6mois.



Ensuite, virage à 90° -> création d'un bar d'ambiance sur Arras, dans le Pas-de-Calais: découverte d'un métier, d'une région, d'un autre style de vie... tout en gardant mon métier à portée de souris! Responsable de la com. visuel: flyers, affiches, site web et développement de l'image du bar (création d'une association de deejays, complicité(s) avec d'autres établissement, etc.). En parrallèle, j'avais pris un statut Maison des Artistes pour être graphiste/créateur à mes heures: le carnet d'adress s'étoffe...



Juillet 2006: la fin.... ou le commencement. Le "Carré bar" repose aujourd'hui en paix; et je reprends mon métier de communicant à bout de bras, avec les épaules un peu plus larges encore (!). Société comm.on/indépendant no: (design2no) - agence/conseil en communication basée sur Arras... C'est parti ;-)



Début 2010: l'envol... Une nouvelle décennie s'annonce: et emporte avec elle les nouvelles intentions et futures collaborations -> il est temps de prendre le taureau par les cornes, je m'installe donc en solo.



Mes compétences :

Art

Chef de projet

Communication

Design

Musique