Norbert DAUDIN

Chef de projets au sein d’un groupe d’ingénierie national, je gère plusieurs projets au quotidien, comme par exemple, la construction d'un hall pour la révision, la maintenance et la réparation des avions de code C (type A320) et E (type A330) pour la Bahreïn Aéroport Compagnie, la construction de 6 bâtiments de bureaux en PPP en Gironde (45 M€HT), la transformation d’un gymnase en salle de spectacle de 500 places dans la région toulousaine et la construction d’un EHPAD de 150 lits (10 M€HT).

J’interviens aussi en tant que AMO pour le compte d'AIRBUS Group pour l’extension d’une école anglo-allemande à Colomiers et pour le poste de livraison électrique de l’usine de St Martin.

Depuis cette année, mon emploi a pris un virage international, avec un projet de 40 M€ au Bahreïn.

Je suis également Coordinateur des études pour le compte d'un promoteur immobilier à Bordeaux pour la construction de 700 logements, 30 000 m2 de surfaces commerciales et 1500 places de parking.

Ces différentes missions me permettent de manager plusieurs projets depuis la phase concours jusqu’à la mise en service (année de garantie incluse).

Piloter plusieurs projets, conseiller les différents clients et gérer une équipe d’ingénieurs sont des compétences qui m'enrichissent au quotidien. Avec l'international, je travaille en anglais au quotidien, et je me suis formé sous Revit afin de pouvoir présenter la maquette 3D de mon projet. C'est un nouveau challenge.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Coordination de projets

Responsable de projets

Ingénieur Cvc

Génie civil