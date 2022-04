Norbert DE CACQUERAY

Après une carrière militaire bien remplie, j'ai été recruté par la société Euromissile pour étoffer l'équipe de prospection.La fin de mon CDD correspondant à la fermeture du GIE, j'ai accepté de "reprendre du service" pendant un an au sein du Ministère de la Défense pour piloter l'externalisation des 21000 véhicules de la gamme civile des trois armées.Par la suite,j'ai été conseiller militaire chez Marrel avec un CDI de deux jours de travail par semaine. Aujourd'hui, je travaille comme consultant. A ce titre, je travaille au profit d'entreprises soucieuses de gagner des parts de marchés à l'exportation ou en France. Pour elles, j'identifie les marchés potentiels auprès de l'ONU, l'OTAN et les armées françaises ou étrangères notamment au Moyen-Orient en Afrique ou en Afrique de Nord. Par la suite, j'identifie les circuits de décision, assure la promotion de leurs équipements ou services. Je suis preneur de toutes missions ayant trait au monde militaire et à la défense et à la sécurité.

Breveté de l'Ecole Supérieure de guerre, j'ai un bon esprit d'analyse et de synthèse.

M'adaptant facilement à toutes les situations et aux interlocuteurs de tous niveaux et de toutes origines, j'ai un excellent relationnel. Je sais diriger et dynamiser des équipes et suis un bon "ouvreur de portes".



Mes compétences :

Organisations institutionnelles internationales

Prospection