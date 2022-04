Norbert DESCOLLONGES

Je suis depuis 2004 Agent Général AXA Patrimoine et Prévoyance.



Profession libéral, mon cabinet est installé à Dardilly et je suis spécialisé dans l'assurance de personnes.



Mon activité concerne le particulier, le professionnel, le chef d'entreprise et le personnel de l'entreprise.



L'étude de chaque situation via un bilan personnalisé permet de trouver des solutions en terme de prévoyance, retraite, epargne et placements financiers en ayant toujours en ligne de mire la meilleure option fiscale possible.



Afin d'offrir un service le plus étendu possible et les solutions les plus adaptées, je travaille en partenariat avec des experts comptables, avocats d'affaires, notaires et banquiers.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Prévoyance

Épargne

fiscalité

Prévoyance

Retraite