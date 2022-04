Norbert GELIN

Professionnellement :

 Gestion, contrôle, conseil et animation d'une équipe commerciale

 Suivi hebdomadaire des actions en cours et résultats

 Gestion des grands comptes (budgets, résultats, profitabilité)

 Négociation avec les services centraux constructeurs pour référencements

 Organisation de promotions et événements type « forum » liés aux constructeurs

 Relation avec les services Techniques, Marketing et Commerce

 Élaboration stratégie des ventes en collaboration avec l’équipe de direction





Mes compétences :

Commerce

Pilotage

Management