Norbert Jonathan NONGA

Actuellement, je suis Chef de Secteur/Formateur dans l’énergie.Je suis à la charge de plus de trente points de ventes.L’une de mes actions est de développer le taux de transformation des ventes de contrats d’énergie grâce a là formation vendeur et mise en place d’événements(challenges,journées énergies…)



Ayant commencé à la Fnac de Chambourcy en tant que vendeur expérimenté Gaming,Téléphonie et Son , j’ai passé près de six années à accroître mes connaissances produits et services High Tech et améliorer mon sens relationnel.



Titulaire d'un Baccalauréat STG option:Communication et Gestion des Ressources Humaines, je dispose d'une très bonne maîtrise des outils informatiques et des compétences nécessaires à la gestion, l'accompagnement et la formation commercial.



Je suis toujours ouvert au marché et cherche des opportunités dans le secteur de l'industrie pharmaceutique ou encore dans le secteur de l'agro-alimentaire.



Contactez moi au 07.71.43.41.57 ou jonathan.nonga@gmail.com



Mes compétences :

Réactivité

Organisation professionnelle

Formation professionnelle