Norbert KLEIN

Dessinateur de formation mon parcours professionnel ne s'est fait que dans le commerce avec des expériences de plusieurs années dans les achats et la vente (service de vente interne et externe).

Conseiller technique pendant plusieurs annéées dans le secteur du mobilier de buro je suis actuellement account manager pour un grand groupe d'imprimerie en Suisse, responsable d'un grand secteur qui concerne toute l'Europe continetale excepté la Suisse et les Länder de Bade-Würtemberg et la Bavière

Trilingue français, allemand, anglais



Mes compétences :

Packaging

Vente