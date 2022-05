Vanessa BAUDE

Je m’appelle Vanessa, j’ai 39 ans et je suis maman de deux petites TERRiennes.



Créatrice dans l’âme, graphiste free, intervenante en école d’Art autour de workshop, designeuse et créatrice d’objets en céramique, je SUIS mes créations : généreuse, rassurante, à l’écoute, curieuse, bienveillante, spontanée, entière, originale, évidente, poétique, naturelle et solaire.



A la course contre le temps, j’ai privilégié la marche vers le retour aux sources.

Lesquelles? Celle de la (notre) Terre, source originelle de la Vie.

Nous la foulons tous les jours. Sa richesse est entière, sincère, brute, palpable, transformable, modulable. Cet attrait respectueux que j’ai envers elle, m’a amené tout naturellement vers la pratique autour de la céramique. Graphiste de métier depuis 15 ans et amoureuse de cet élément minéral : cette alliance m’a conduite vers le chemin du design d’objets en céramique.



Je vous offre aujourd’hui mon regard sur le monde à travers mes créations uniques fonctionnelles et/ou décoratives.



Mes compétences :

Logos

Graphisme

Flyers

Communication visuelle

Consulting

Photographie