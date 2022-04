Je m'appelle Norbert Ky,de nationalité burkinabé. Je réside au Burkina Faso/ Bobo-Dioulasso secteur 22. Je suis également âgé de 36 ans et célibataire et je travail dans la société Lydia Ludic /Espaces de jeux et de loisirs comme contrôleur du personnel. Parmi les enfants de mon père et ma mère,je suis le 2ème enfant. J'ai un grand-frère qui est commissaire de police et deux petites-sœurs qui sont présentement dans leurs foyés conjugales. Ce qui donne au total 4 enfants.