Norbert LOUBOUTIN

Après 4 ans d’expériences en tant que technicien Ordonnancement et 1 an et demi en tant que pilote de flux dans le secteur Agroalimentaire, j’ai pu acquérir une vision globale de l’industrie aux travers de trois axes fondamentaux : PRODUCTIVITE – QUALITE – ECONOMIQUE. J’ai aujourd'hui le désir de faire évoluer ma carrière et relever de nouveaux défis. C'est pourquoi, je me permets de vous solliciter pour un poste au sein de votre service de gestion de production.



Planifier les opérations, distribuer le travail et respecter les délais, sont les principales missions de mon travail quotidien. Mon engagement personnel, ma technicité et mes compétences en gestion, mon sens de l'écoute et ma rigueur, sont les qualités nécessaires qui mon permis d’acquérir une vision transversale de l’entreprise pour créer une synergie entre tous les acteurs de celle-ci.



Je suis une personne sérieuse qui souhaite évoluer au sein de votre société et ainsi développer de nouvelles compétences. A la recherche de nouveaux challenges, je souhaite mettre ma créativité, mes capacités d'analyse et d'animation au service d'une société telle que la votre.





Mes compétences :

Ordonnancement

Gestion de projet

Gestion des stocks

Gestion de la production

Pilotage des Flux

Gestion de flux