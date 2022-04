Norbert MANUEL

J'évolue depuis 17 ans au sein de groupes américains/internationaux à des postes corporate orientés finance.



La première partie de ma carrière a été consacrée au développement de compétences en audit, gestion des risques (opérationnels et systèmes) et contrôle interne tant en Big4 qu'en entreprise.



Puis je me suis spécialisé dans l’optimisation des processus opérationnels et financiers, notamment dans un objectif de réduction de coûts, d’amélioration du BFR et de génération de trésorerie :

- Développement de centres de services partagés finance et RH

- Revue et optimisation de processus : order to cash, purchase to pay, supply chain, RH/paye, comptabilité…

- Pilotage d’activités de financement et optimisation financière de modèles de ventes

- Développement de KPI et de plans stratégiques pour piloter l’activité

- Mise en place de systèmes comptables, d’ERP finance et RH et de solutions techniques visant à l’amélioration de l’efficacité

- Redressement d’entreprises : acquisition/restructuration, plans sociaux, business développement



Toutes ces expériences enrichissantes m’ont permis de développer une vision globale ainsi qu’un management tant vertical qu’horizontal.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Implementation des ERP

CSP comptables

Strategie

BFR

Audit

Gestion de projets

Contrôle interne

Cash management

Optimisation de processus

Lean

Conseil

Consulting

Restructuration

IT

DSI

Back office

PMO

DAF