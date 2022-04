Norbert MANZONI 50 ans marié 2 enfants.

militaire de carrière (31 ans de service).



Compétences Technique

Mettre en place les procédures techniques d'exploitation et de sécurité relatives aux contraintes de l'architecture virtuelle.

Analyser les performances des systèmes et préconiser les mesures d'amélioration concernant la qualité, la sécurité et la productivité.

Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements et incidents afin de mettre en œuvre les mesures correctives.

Suivre et actualiser la configuration de l'architecture en fonction des évolutions.

Conseiller et assister les équipes de développement et de production dans le choix et la mise en œuvre de solutions techniques.

Développer des progiciels de gestion avec windew.

Compétences Management

Gérer le parcours professionnel du personnel (actions de formation, notation, suivi de carrière).

Organiser le travail, la planification des missions, des formations et des congés.

Compétences Budget

Élaborer et suivre un budget pour le matériel informatique et les consommables

Choisir les fournisseurs.

Compétences Formation

Transférer les compétences liées aux différents logiciels.

Dispenser des cours de bureautique et d'informatique de premier niveau.

Former les futurs cadres de l'infanterie.



Mes compétences :

Administrer

Formation

Gestion de personnes

Linux

Time Navigator

Virtualisation