Norbert METTAN

Après un CFC d'installateur sanitaire et quelques années de chantier, je me suis dirigé vers l'industrie pétrolière. Engagé en 1993 comme opérateur au sein du groupe Tamoil, j'ai gravis progressivement les échelons et je me suis vu confié la gestion d'installation de raffinage depuis la salle de commande ( opérateur tableau ) en 1998 puis j'ai été nommé chef opérateur en 2001. En 2004 j'ai participé à la mise en service d'une unité de craquage catalytique ( R2R ) et la même année j'ai été promus au poste de chef de tour ( chief supervisor ). Pendant l'année 2013 j'ai assuré l'intérim de la gestion du service raffinage, avec 35 personnes sous mes ordres. Puis dès janvier 2014 jusquà la fermeture de la raffinerie, j'ai repris mon poste de chef de tour.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de chef de service, assistant de production, agent technique ou contremaitre dans l'industrie.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Maximo