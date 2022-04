Norbert NORBERT GROS-JEAN

Directeur commercial expérimenté gérant et développant des business complexes à l'international (plusieurs dizaines de millions d'Euro sur une vingtaine de pays, avec une belle rentabilité) en BtoB et à destinations de différentes industries pour des multinationales européennes ou américaines de chimie de spécialité.



Mes compétences :

- Développer les ventes, gérer et fidéliser de grands comptes sur lEurope et le Moyen-Orient

- Définir, appliquer et suivre plans stratégiques, réseaux de distributions et projets à linternational

- Ouvrir, développer et pérenniser de nouveaux territoires et marchés

- Diriger et animer des business complexes, management transversal déquipes pluridisciplinaires

- Communiquer et convaincre a tous niveaux de lentreprise, et dans différentes cultures



Je vous propose de vous apporter mon expérience commerciale à linternational, mes compétences en développement et en gestion de business complexes, en stratégie et organisation commerciale afin doptimiser la croissance de vos activités.

Rencontrons-nous pour en discuter (grosjeannorbert@gmail.com ou +33 6 88 77 55 39)