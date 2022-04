Norbert PUYFAGES

Analyste métier/Chef de projet dans les technologies de l'information au sein de société de services depuis plus de 15 ans. Ayant une formation généraliste en informatique technique, je suis disponible pour piloter les diverses phases(Analyse/Conception/ Développement/Tests/ Recette/ Livraison, Suivi budgétaire et gestion des risques) d'un projet IT côté maîtrise d'oeuvre ou assister la maîtrise d'ouvrage (étude d'opportunité métier, faisabilité, scénarii). La modélisation des processus métier, l'analyse des besoins réels des utilisateurs finaux et le pilotage du cycle de transformation IT d'une entreprise m'intéressent tout particulièrement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse fonctionnelle

Lotus Domino (Administration + développement)

UML

Modélisation processus métier