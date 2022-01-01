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Norbert RIFFAUT

Paris Cedex 13

En résumé

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Entreprises

  • NATIXIS ASSET MANAGEMENT - MIDDLE OFFICE FLUX OST ET AG

    Paris Cedex 13 maintenant

  • NAM

    maintenant

  • NATIXIS ASSET MANAGEMENT - CHARGE MIDDLE OFFICE FLUX OST ET AG

    Paris Cedex 13 2010 - maintenant Gestion des OST, récupération des annonces des dépositaires et transmission des dossier à la gestion, validation des réponses chez les différents dépositaires.
    Assemblées Générales, votes sur la plateforme riskmetrics

  • CACEIS BANK - SERVICE OPCVM CENTRALISE

    Paris 2008 - 2009 SERVICE OPCVM CENTRALISE
    PRISES D'ORDRES DE SOUSCRIPTIONS/RACHATS (TELEPHONE + FAX)
    REGULS TECHNIQUES DES ORDRES
    REGLEMENTS/LIVRAISONS TITRES/CASHS
    REGLEMENTS DEVISES USD/YEN
    RECLAMATIONS DES CLIENTS ET CONTREPARTIES (PROBLEMES FRAIS/COMMISSIONS/SDG)

  • UBS FRANCE - GESTIONNAIRE BACK-OFFICE FONDS ET SETTLMENT

    2007 - 2007 BANQUE PRIVE
    GESTIONNAIRE BO FONDS ET SETTLMENT
    RECONCILIATION DES AVIS D'OPEREES
    EXTOURNES DES FRAIS
    REGLEMENT LIVRAISON DES TITRES

  • CACEIS BANK - GESTIONNAIRE BACK-OFFICE DE DOSSIERS OST ET AG

    Paris 2006 - 2007 BANQUE
    GESTIONNAIRE BACK-OFFICE DE DOSSIERS OST ET AG
    CENTRALISATIONS DES REPONSES CLIENTS SUR LES OST ANNONCEES, REGLEMENTS LIVRAISONS DES TITRES CHEZ LES CENTRALISATEURS, PAIEMENT DU CASH ET SOULTES
    POUR LES AG
    DEMANDE DE DOCUMENTATIONS ET DE FORMULAIRES DE VOTES PAR CORRESPONDANCE AUPRES DES CENTRALISATEURS OU SOCIETES
    DEMANDE DE CARTES D'ADMISSION POUR LES ASSEMBLEES
    ENVOI DES DEPOTS CHEZ LES CENTRALISATEURS OU LES SOCIETES

  • SOCIETE GENERALE - GESTIONNAIRE BACK-OFFICE RECUPERATION FISCAL

    PARIS 2005 - 2005 SERVICE DES OPERATIONS SUR TITRES
    GESTIONNAIRE RECUPERATION FISCAL
    ENVOI DES FORMULAIRES FISCAUX (taxes forms) AUPRES DE LA DGI ET DES LEURS RETOURS D'APROBATION PAR CELLE-CI, ENVOI DES FORMULAIRES AUX DIFFERENTS FISC CONCERNES

  • FINACOR VENDOME - RESPONSABLE BACK-OFFICE BOURSE

    1989 - 1998 FINACOR VENDOME
    COURTIER EN BOURSE
    GESTIONNAIRE MIDDLE-OFFICE SALE DES MARCHES (futurs)
    SAISI DES TICKETS TRADERS, tenu des positions ouvertes, (THS transactions Hors Séance auprès de MATIF SA)
    pointages des opérations avec les clients et contreparties

    RESPONSABLE BACK-OFFICE BOURSE (Palais Brognart)
    responsable d'une équipe de 8 personnes, respect du bon foctionnement des règles du marché, régularisation de tous les litiges (cours, sens, quantité et contrepartie)

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau