Norbert RIFFAUT

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Paris Cedex 132010 - maintenantGestion des OST, récupération des annonces des dépositaires et transmission des dossier à la gestion, validation des réponses chez les différents dépositaires.
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Paris2008 - 2009SERVICE OPCVM CENTRALISE
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GESTIONNAIRE RECUPERATION FISCAL
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