Norbert TERTRAIS

De retour en France, depuis juillet 2008,après 14 années d'expatriation pour la société Carrefour,dont 12 consacrées à la direction de 6 hypermarchés à Taiwan, en république tchèque, en Slovaquie et en Suisse et 2 en tant que DRH de 2 pays à la fois, la république tchèque et la Slovaquie, mon employeur et moi même nous séparons, aucune opportunité de poste ne concordant avec mon profil en France.



Je suis un meneur d'hommes, sur le terrain comme au siège, les plus grosses équipes que j'ai eu à diriger étaient composées d'environ 700 personnes, et j'aime cela. J'ai horreur de la routine, adore découvrir les nouvelles cultures, suis extremement a l'aise quand il s'agit de résoudre un problème financier et j'aime aussi beaucoup la Direction l

des Ressources Humaines.



Je suis donc à la recherche, depuis quelques jours, d'un nouvel emploi de cadre supérieur/dirigeant.