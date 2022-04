Norbert TEYSSIER

Bonjour,



Après une longue expatriation, je souhaite donner un nouveau tournant à ma carrière.

Fort d'une longue expérience dans la gestion d'un centre de profit et de compétences étendues en matière de logistique maritime, terrestre et fluviale, j'offre mes services à des entreprises de toute taille et dans tout secteur d'activité sur la Gironde et la CUB de préférence.

Flexible, disponible, j'ai encadré des équipes pluri-disciplinaires et multi-culturelles.



Mes compétences :

Commercial

Développement du portefeuille clients

Encadrement

Gestion d un centre de profit

Gestion des flux

Logistique

Managériales

Négociations

Supply chain