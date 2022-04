Norbert VELUT

30 ans d'expérience dans les systèmes d'information, mes compétences s étendent à tous ses aspects : que ce soit le développement d'application, l assistance et la formation aux utilisateurs, la gestion du parc informatique l'administration et la gestion des réseaux, la gestion des relations avec les prestataires et la gestion des budgets

J ai acquis dans cet environnement, une expérience de management d équipe et de gestion de projet.



Autonome, adaptable, polyvalent, curieux, et dynamique, ayant le sens du service, j ai plaisir à trouver les solutions efficaces tant techniques qu organisationnelles et à rendre l outil informatique simple et accessible par tous









Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet

Microsoft Windows

Windows server

Informatique

Active Directory

Management

Services généraux

SQL Server

Formateur

MYSQL

IBM AS400 Hardware

WinDev

Trend

TCP/IP

Switch

SQL Serveur

SQL

RPG

PC Hardware

PABX

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Exchange 2007

Microsoft Access

LAN/WAN > VLAN

Isérie

Helpdesk

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

DECT

DB2

COBOL

Visual Basic for Applications

RPG4

Microsoft Office 2007

Iséries

ITIL