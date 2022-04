Bonjour,

Nord Sud Partenaires est une association intevenant dans le secteur de l'economie sociale.

Elle a pour objectif de favoriser et accompagner toute sinitiative a caractere econonomique et social entrant dans le champs du codeveloppement.

Pour cela elle mene des actions de formation, de mise en relation et d'echanges entre des opérateurs economique du secteur de l'economie sociale et solidaire issus du nord et du sud de la mediterannée.

Elle intervient essentiellement aujourd'hui dans le domaine des echanges de savoir, de l'implantation de petites entreprises et de la cooperation internationale décentralisée.

Elle est basée à Bruxelles, mais va prochainement ouvrir des antennes dans les pays de l'union europeenne, en amerique du nord et en Afrique.

Bien cordialement,

Laurent de Gordes