Nordine.barbeche@orange.fr BARBECHE

Madame Monsieur

Bonjour

Je souhaiterais intégrer une équipe dynamique et ambitieuse telle que la vôtre.

Je suis actuellement à la recherche d’un poste de projeteur dessinateur en électricité.

Fort d’une expérience de 10 ans, j’ai été amené à participer à des projets dans les domaines suivants :

- hôpitaux, HEPAD

- énergie (central nucléaire EPR à Flamanville)

- transports (ligne de tramway T3 à Lyon)

J’ai élargis mes champs de compétences :

- la DAO(AUTOCAD 2D,3D) gestion des références externes ,des calques et présentations

- l’Implantation des équipements CFO (ECL,PC,FM) et CFA (CA,SSI,VDI) selon les normes.

- Bilan de puissances suivant DPGF

- Elaboration des schémas d’armoires et de leurs implantations avec le (logiciel RAPSODIE)

- Elaboration des synoptiques généraux CFO et CFA suivant CCTP.

- Travail avec les normes en vigueur (CFO :C13100, C15100) , les règles AFSAD SSI(R7) et les directives européennes (ex :ATEX)

J’ai acquis les notions d’organisation, de rigueur et de travail en équipe.

Je suis actuellement disponible et mobile au niveau régional .Pour plus d’informations me concernant, n’hésitez pas à me contacter.

J’aimerais vous rencontrer, persuadé de l’intérêt de ma candidature pour votre entreprise.

Dans l’attente d’une réponse, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes salutations les plus sincères.

BARBECHE NORDINE







Mes compétences :

DIALux

Autocad

Microsoft Word

Microsoft Excel

CANECO,ELECVIEW