Nordine BOUBAYA

Après 12 ans d’expériences dans la comptabilité, dont 9 ans pour le

laboratoire Lilly, j’ai travaillé en étroite collaboration avec la

force de vente, puisque j’étais en charge de les former à

l’utilisation d’outils de gestion.



Le contact avec la force de vente m’a fait prendre conscience d’un goût particulier pour les métiers du terrain et de la relation commerciale.

C’est pourquoi j’ai repris une formation de Délégué pharmaceutique à

l’université Léonard de Vinci et obtenu mon diplôme.



Je souhaite devenir acteur de la santé et répondre à un besoin d'un patient ou à un client.



Je suis à l'écoute d'opportunités dans mon domaine d'activité et disponible pour échanger.



Nordine



Mes compétences :

Relationnel facile

Commercial BtoB

Autonome et persévérant