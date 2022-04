Nordine BOUHEDJAR

Connaissance approfondie du financement avec 11 ans d’expérience dans le financement B to B et B to C tant dans les secteurs de l’Automobile, Bancaire et Manutention (Chariots élévateurs).

Ma position actuelle nécessite un fort esprit d’entrepreneur que j’ai pu acquérir grâce à :

- Des études supérieures dotées d’une double compétence NTIC & Management

- Une expérience reconnue dans l’optimisation opérationnelle

- Gestions des Risques & Financière



Mes qualités reconnues :

- Capacité d’analyse et de synthèse, esprit critique

- Aptitude à conceptualiser et formaliser

- Très bon relationnel

- Résistance à la pression

- Force de persuasion

- Créativité

- Excellent niveau Excel et Access

- Anglais Courant (plusieurs expériences internationales)