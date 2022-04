Nordine BOUZHIR

Diplome d'inspecteur international en soudage, IWIP-S

Certifications COFREND-CIFM

MT, PT, UT, Niv. 2

Perfectionnement à la méthode de contrôle multielements (Phased Array) sur Omniscan et Zetec



•Manager et support technique d'une equipe de techniciens cnd spécialisée dans le contrôle d'équipements de sécurité de forage ( subsea, onshore, offshore) et de matériel d'exploitation de puits de pétrole ( collet conector, blow out preventer, gate valve...).



•Inspections de pièces dans le respect des procedures de contrôle, des normes en vigueur (API, ASTM...) et des exigences client.



•Rédaction et gestion de rapport de non-conformité





•12 ans d'expérience dans le contrôle CND et le contrôle dimensionnel



Mes compétences :

Ultrasons

Magnétoscopie

Ressuage

Ultrasons Fased Array

Controle dimensionnel

Contrôle tridimensionnel

Inspection en soudage